هامل: مانيش خايف.. وهكذا أصبحت فاسدا !

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
هامل: مانيش خايف.. وهكذا أصبحت فاسدا !
بقلم النهار أونلاين

قال  المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل  في رده على سؤوال وكيل الجمهورية تمحور حول امتلاكه لعدة عقارات مسجلة باسمه وباسم أفراد عائلته أنه ليس خائفا وهو مرتاح البال  ولم يفعل شيئا مخالفا للقانون.

وأضاف الهامل  في تصريحاته خلال استواجبه من قبل القاضي “سيدتي القاضية هل تعرفين متى أصبحت فاسدا لقد أصبحت فاسدا عندما تكلمت عن الفساد سنة 2018، عندما تكلمت عن الفساد و شروط محاربته”

وأضاف هامل “لم تكلم منذ 2018 أصبحت فاسدا وحديث الصحافة ومواقع التواصل الإجتماعي  وعندما تكلمت على الفساد أحلت على التقاعد”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=788217

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com