هامل: مانيش خايف.. وهكذا أصبحت فاسدا !

قال المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل في رده على سؤوال وكيل الجمهورية تمحور حول امتلاكه لعدة عقارات مسجلة باسمه وباسم أفراد عائلته أنه ليس خائفا وهو مرتاح البال ولم يفعل شيئا مخالفا للقانون.

وأضاف الهامل في تصريحاته خلال استواجبه من قبل القاضي “سيدتي القاضية هل تعرفين متى أصبحت فاسدا لقد أصبحت فاسدا عندما تكلمت عن الفساد سنة 2018، عندما تكلمت عن الفساد و شروط محاربته”

وأضاف هامل “لم تكلم منذ 2018 أصبحت فاسدا وحديث الصحافة ومواقع التواصل الإجتماعي وعندما تكلمت على الفساد أحلت على التقاعد”