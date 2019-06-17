هامل وكريم جودي وعمــار تــو تحت الرقابة القضائية

عشرات المواطنين كانوا في انتظارهما منذ الساعات الأولى لنهار أمس

التحقيق مع كريم جودي دام لـ5 ساعات متوصلة وعمار تو لـ4 ساعات

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، أمس، بوضع كل من وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير النقل الأسبق عمار تو تحت الرقابة القضائية.

بعد التحقيق معهما في تهم وجهت لهم من قبل قاضي التحقيق تتعلق بالفساد.

ووجه المستشار المحقق بالمحكمة العليا لكريم جودي وزير المالية الأسبق، تهمة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.

كما وجه تهم منح امتيازات غير مبررة للغير بالنسبة لوزير النقل الأسبق عمار تو وإساءة استغلال الوظيفة. كانت الساعة تشير إلى الساعة الثامنة صباحا.

بالقرب من مقر المحكمة العليا، عندما تجمع عدد من الفضوليين في انتظار قدوم كل من وزير المالية الأسبق كريم جودي.

ووزير النقل الأسبق عمار تو من أجل المثول أمام قاضي التحقيق للرد على تهم وجهة لهما تتعلق بالفساد.

حضور قوي لوسائل الإعلام بالقرب من المحكمة العليا

وكانت العشرات من كاميرات وسائل الإعلام تنتظر وصول الوزيرين في الطرقات والمنافذ المؤدية إلى المحكمة العليا للمثول أمام القاضي المحقق بالمحكمة العليا.

حيث لوحظ أن كل الشوارع المحيطة بالمحكمة العليا بالأبيار في الجزائر العاصمة تشهد حركة غير عادية وتضاربا في الأنباء والأخبار حول حضور الوزيرين من عدمه .

من أجل الخضوع للتحقيق أمام المحكمة العليا، غير أن يوم أمس، كان استثنائيا بعد تسجيل عشرات من المواطنين والصحافيين الذين كانوا يتتبعون الحدث لحظة بلحظة.

قاضي التحقيق يضع وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية بعد 5 ساعات كاملة من التحقيق

وصل وزير المالية الأسبق كريم جودي المحكمة العليا على الساعة 8 و20 دقيقة صباحا، على متن سيارة «هيونداي» من نوع «إلنترا»، يقودها شاب.

وظهر فيها الوزير الأسبق للمالية كريم جودي جالسا في المقعد الأمامي وهي تدخل مقر المحكمة العليا، ليتم بعدها مباشرة توجيه السيارة نحو الجهة اليمنى.

وبعد مرور 5 ساعات، شوهد الوزير الأسبق يغادر مقر المحكمة العليا في حدود الساعة الواحدة زوالا، بعد وضعه تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي المحقق .

نظرا لارتباط الوزير بقضايا فساد خلال فترة استوزاره، حيث سيقوم الوزير بإمضاء على سجل كل شهر.

الرقابة القضائية للوزير الأسبق للنقل عمار تو بعد 4 ساعات من التحقيق

مثل، ظهر أمس، وزير النقل الأسبق عمار تو أمام القاضي المحقق بالمحكمة العليا، للرد على تهم وجهت له تتعلق بقضايا فساد.

ودخل وزير النقل عمار تو إلى المحكمة العليا في حدود الساعة الثانية زوالا، على متن سيارة ألمانية سوداء اللون، أين استمع له القاضي المحقق في إطار التهم الموجه له.

على مدار 4 ساعات كاملة، قبل أن يقرر أن يضعه تحت الرقابة القضائية، على أن يقوم بالإمضاء كل شهر إلى غاية صدور قرار جديد بخصوص القضية والتهم التي وجهت لوزير المالية الاسبق كريم جودي.