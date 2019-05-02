هامل يصل لمحكمة سيدي امحمد وسط تعزيزات أمنية مشددة!

وصل المدير العام السابق، عبد الغني هامل، إلى محكمة سيدي امحمد، بالعاصمةللمثول أمام قاضي التحقيق.

ويمثل، اليوم الخميس، اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد المكلف بملف “البوشي”.

وحسب معلومات لـ “النهار”، فإن اللواء المتقاعد عبد الغني هامل سيمثل للرد على علاقته بـ “البوشي”.

وتشهد صبيحة اليوم الإثنين جمع غفير من من الشرطة، أمام محكمة سيدي امحمد، في انتظار وصول اللواء المتقاعد عبد الغني هامل.

وقامت السلطات بتكثيف عناصر الأمن أمام المحكمة، تفاديا لأي انزلاقات.

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