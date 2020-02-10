هامل يملك 69 حسابا بنكيا جاريا بـ CPA وأبناؤه أكثر من 100 حساب

أكدت مصادر قضائية قريبة من ملف اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، أنّ التحقيقات القضائية كشفت أن المدير العام السابق للأمن الوطني لوحده يملك العديد من الحسابات البنكية على مستوى العديد من البنوك العامة والخاصة في الجزائر .

وحسب نفس المصادر القضائية أكدت “للنهار أون لاين”، أنّ المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل يملك في بنك القرض الشعبي الوطني لوحده 69 حسابا بنكيا جاريا فتحها في عدة ولايات و على مستوى العديد من الوكالات التابعة لنفس البنك العمومي.

وأكدت نفس المصادر القريبة من ملف الهامل، أن أبنائه يملكون أكثر من مئة حساب بنكي جاري في مختلف البنوك الخاصة والعمومية، بالعملة الوطنية و بالعملة الصعبة، وكانت العديد من العمليات البنكية و التحويلات مصدر شبهة أبلغت بها مصالح الاستعلامات المالية من طرف بنك الخليج.