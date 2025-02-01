هام بخصوص الخدمة الوطنية

أصدرت وزارة الدفاع الوطني، بلاغا بخصوص الخدمة الوطنية، أكدت فيه أنه على المواطنين الشباب المولودين بين أول جانفي و31 ديسمبر 2006 أنهم ملزمون بأداء الانتقاء الطبي المقرر في القانون رقم 14-06 المؤرخ في 09 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.

وأوضحت الوزارة، أن الشباب المعنيون الذين تلقوا أمر الحضور للانتقاء الطبي مطالبون بالتقدم في التاريخ المبين. على أمر الحضور إلى مركز الخدمة الوطنية. أو المركز الإقليمي للخدمة الوطنية المنتمين إليه مرفقين بأمر الحضور، بطاقة الهوية، بطاقة الإقامة، شهادة مدرسية، صورتين شمسيتين، الوثائق التي تثبت الحالة الصحية.

أما المواطنون الذين لم يستلموا أمرا بالحضور للانتقاء الطبي عليهم بسحبه سواء بالتقرب من مقر البلدية لمكان ميلادهم. أو بالتقرب من مركز الخدمة الوطنية أو المركز الإقليمي للخدمة الوطنية المنتمين إليه.

ويمكن للشباب المُستدعين يوم إجراء الانتقاء الطبي إيداع ملفاتهم من أجل الحصول على التأجيل أو الإعفاء لدى مركز الخدمة الوطنية. أو المركز الإقليمي للخدمة الوطنية، حسب الوزارة.

كما اشارت الوزارة، ان كل مواطن لاستجيب لأمر الحضور للانتقاء الطبي يعلن مؤهلا انتقائيا ويفقد الحق في طلب الإعفاء. ويستعدى لأداء إلتزاماته مع الدفعات التابعة لصف سنه عند بلوغه سن خمسا وعشرين (25) سنة كاملة، ويعد عاصيا ما عدا في حالة القوة القاهرة.

وللمزيد من المعلومات يرجى تصفح موقع وزارة الدفاع الوطني على شبكة الانترنت WWW.MDN.DZ عبر بوابة الخدمة الوطنية. أو الاتصال على الرقم الأخضر للخدمة الوطنية 1056.

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