هام بخصوص كباش رومانيا 

أكدت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ” ألفيار”، أمس الأحد أن الماشية المستوردة من رومانيا، ليست موجهة للبيع تحسبا لعيد الاضحى.

وأوضحت شركة ألفيار في بيان لها أن الماشية المستوردة من رومانيا موجهة للذبح بغرض تموين السوق الوطنية بلحوم الأغنام.

وجاء في مضمون البيان “بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منشورات مغلوطة مفادها استيراد الأغنام من رومانيا لبيعها للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى, تنهي الجزائرية للحوم الحمراء إلى علم الرأي العام أن دفعات الخرفان التي تم استيرادها تدخل ضمن عملية تموين السوق الوطنية بلحم الأغنام, حيث ستوجه الماشية المستوردة مباشرة للذبح تحت إشراف السلطات البيطرية المختصة”.

وأضاف بيان “ألفيار” أنه “لم يتم إلى حد الساعة ضبط أي برنامج استيراد للأغنام موجهة للبيع مباشرة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.