هام حول تأشيرة ألمانيا

أصدرت السفارة الألمانية بالجزائر، اليوم الأربعاء، بياناً هاماً للراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الألمانية.

وأعلنت السفارة، عبر حسابها على فيسبوك، عن فتح البوابة الإلكترونية للأجانب، لطالبي التأشيرة الوطنية.

وتدعو السفارة الراغبين في الحصول على التأشيرة الوطنية وليس “شنغن”، اعتبارًا من 29 جانفي الجاري، التسجيل في قائمة الانتظار لهذه المنصة الإلكترونية الجديدة على: https://digital.diplo.de/visa

وأوضحت السفارة أن التأشيرة الوطنية هي تأشيرة الدخول للإقامة طويلة الأمد لغرض سفر محدد.

ويتم منحها عادة لمدة 90 يومًا، وفي بعض الحالات تصل إلى عام واحد بعد الدخول. ويتعين عادةً التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة محلية.