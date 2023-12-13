هام لفائدة المتقاعدين

كشف جعفر عبدلي المدير العام للصندوق الوطني عن العديد من الخدمات لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق.

وخلال عرضه أمام لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني حول الصندوق الوطني للتقاعد تضمنت التحول الرقمي المنتهج من طرف الصندوق. أكد عبدلي ان الصندوف وفر 14 خدمة عن بعد لصالح متقاعدين وذوي الحقوق.

ووفق بيان صندوق التقاعد فقد “مكن الإجراء من وضع حيز الخدمة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق باقة رقمية متكونة من 14 خدمة عن بعد.

نذكر منها خدمة التعرف على ملامح الوجه، تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي. بالإضافة إلى إستصدار شهادة الدخل عن بعد، وأيضا طلب خدمات المساعدة الاجتماعية.

وذكر المدير العام للصندوق الوطني أن “المعايير الأساسية لنظام التقاعد الجزائري تم تحديدها ببلوغ سن قانوني عند حدود 60 سنة بالنسبة للرجال،و55 سنة بالنسبة للنساء، خلال مدة دنيا من النشاط تتمثل في 15 سنة، وهذا باعتماد نسبة اعتماد السنوات 2.5 لكل سنة عمل مثبتة”.