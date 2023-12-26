هام للراغبين في السفر إلى فرنسا

تخطط الحكومة الفرنسية لزيادة الضريبة السياحية على ليالي الفنادق ثلاث مرات. خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024. مع زيادة بنسبة 200 في المائة لتمويل النقل العام.

ومن المتوقع أن يدر اعتماد المادة 27 مبلغ 423 مليون يورو سنويا. وهو ما يتجاوز احتياجات التمويل المعلنة ويثير المخاوف بشأن الإيرادات غير المتناسبة.

وتحسبًا لزيادة الضرائب خلال الألعاب الأولمبية، قامت الفنادق بالفعل برفع أسعارها. وتخطط الحكومة لاستخدام المادة 49.3 لتمرير ميزانيتها لعام 2024 دون موافقة البرلمان.

وأعرب أصحاب الفنادق في باريس مؤخرًا عن قلقهم بشأن خطة الحكومة لزيادة الضرائب. التي يدفعها الزوار على ليالي الفنادق إلى ثلاثة أضعاف العام المقبل. عندما تستضيف العاصمة الألعاب الأولمبية.

وقالت الحكومة إن زيادة ضريبة السياحة بنسبة 200 في المائة ستساعد في تمويل النقل العام.

وتتراوح ضريبة السياحة في باريس حاليًا من 0.25 يورو في الليلة لأبسط أماكن الإقامة إلى 5 يورو. في الليلة للمنشآت الفاخرة. وقالت الحكومة أيضًا إنها تريد مضاعفة هذه الرسوم ثلاث مرات. كجزء من ميزانيتها لعام 2024، والتي تخطط لتمريرها عبر البرلمان دون تصويت.

في بيان صدر في 19 ديسمبر، أشار فندق اتحاد التجارة وصناعات الضيافة (UMIH). إلى أن المهنيين قدموا سيناريوهات بديلة تدرس بعناية. ضرورة تمويل النقل في منطقة إيل دو فرانس.

وتهدف هذه المقترحات إلى الحفاظ على مبدأ التناسب الضريبي. من خلال التخفيف بشكل كبير من الزيادة المقترحة في الضريبة السياحية المفروضة على الفنادق. ومع ذلك، تم رفض كل سيناريو بشكل منهجي.

واقترح المهنيون سيناريوهات تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تمويل النقل في منطقة إيل دو فرانس. مع الحفاظ على تناسب الضريبة مع الحد بشكل كبير من الزيادة في ضريبة السياحة المطبقة على الفنادق. حيث تم رفض السيناريوهات الواحد تلو الآخر.