هام للفلاحين

أصدر الديوان الجزائري المهني للحبوب الفلاحين بيانا هاما للفلاحين بخصوص الحبوب والبقول الجافة.

ويدعو الديوان في بيان له عبر حسابه على الفيسبوك إلى التقرب من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة من أجل اقتناء المدخلات الفلاحية من أسمدة وبذور الحبوب من قمح صلب وقمح ليّن وشعير وكذلك بذور البقوليات من حمص وعدس.

وذلك تحسبا لانطلاق حملة الحرث والبذر 2024/2025.

كما يدعو الديوان إلى تحديد مواعيد إستلام البذور والأسمدة حين تقربهم من التعاونيات حتى يتسنى لمصالحها ضبط وتنظيم برنامج يضمن لهم خدمات حسنة وسلاسة في عملية تسليم هذه المدخلات.

ويذكر الديوان الفلاحين الراغبين في الحصول على قرض الرفيق لاقتناء المدخلات أنه يمكنهم التقرب من الشبابيك الموحدة المفتوحة على مستوى جميع التعاونيات منذ شهر جويلية 2024، لإيداع طلبات في أقرب الآجال لتُعطي الوقت الكافي للبنك لدراسة الملفات ومنح القروض في أفضل الآجال.