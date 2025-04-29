هام لمتعاملي النقل العمومي لنقل الأشخاص

أعلنت مديرية التنقلات، النقل والمرور لولاية الجزائر، في بيان لها، أنه تم استثناءً تغيير تاريخ معاينة مركبات النقل العمومي لنقل الأشخاص لهذا الأسبوع بتقديمه إلى يوم الأربعاء 2025/04/30.

وجاء في البيان “ليكن في متعاملي النقل العمومي لنقل الأشخاص، المعنيين بمعاينة مركباتهم. على مستوى حظيرة الخروبة للسيارات (OPLA)، بأنه قد تم استثناءً تغيير تاريخ المعاينة لهذا الأسبوع بتقديمه إلى يوم الأربعاء 2025/04/30”.

كما أشار المصدر نفسه، أن هذا التغيير الاستثنائي جاء لتوافق يوم الخميس مع عيد العمال.

وتجدر الإشارة أن عملية المعاينة ستكون كل يوم خميس، ابتداءً من الأسبوع المقبل، وفق البيان نفسه.

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