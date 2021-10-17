صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 78)، مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة السوداء للأشخاص والكيانات الإرهابية.

كما تم استحداث لجنة وزارية مشتركة مهمتها إدراج أو شطب الأشخاص والكيانات من القائمة السوداء للإرهاب.

أين تتولى مهمة متابعة حجز أموال وممتلكات المدرجين في القائمة السوداء، كما سيتم نشر أسماء الأشخاص المنتمين الى المنظمات الإرهابية على الجريدة الرسمية.

مع سحب جواز السفر والمنع من السفر أو من دخول الجزائر لكل شخص ورد اسمه في القائمة، بالإضافة الى تجميد أموال الأشخاص المدرجين ضمن قائمة الإرهاب المقيمين في الخارج.