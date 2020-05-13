هبة الصين الطبية بالأرقام.. وبن باحمد يشكر السلطات الصينية

تسلّمت الجزائر، ليلة أمس الثلاثاء، هبة جديدة من المستلزمات والمعدات الطبية قادمة على متن طائرتين للقوات الجزائرية من الصين الشعبية في إطار المساعدات التي صارت ترسل إلى الجزائر في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وبلغة الأرقام، فقد أكد لطفي بن باحمد، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لدى تلقي هذه المساعدة الطبية في مطار هواري بومدين، بحضور السفير الصيني، لي ليانهي، بأن الشحنة تمثلت في أكثر من 5 ملايين كمّامة و560 ألف قناع طبي من نوع FFP2 و 100 ألف من معدات الكشف و 15 ألف نظارة وقائية، إضافة إلى مستلزمات وألبسة طبية وقائية.

وقد شكر بن باحمد باسم الحكومة والشعب الجزائري الشعب الصيني على هذه الالتفاتة التضامنية قائلا بحضور السفير الصيني:”معا سننتصر على وباء كوفيد 19″.

هذا وقد قال السفير الصيني إن بلاده لن تتوقف عن مساعدة الجزائر وهي مستعدة لتقديم هبات أخرى في الأيام المقبلة في إطار علاقة الصداقة والأخوة المتميزة بين البلدين.