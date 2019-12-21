هبوب رياح قوية على 15 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية مساء اليوم السبت من هبوب رياح قوية على المناطق الغربية والوسطى.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه لها ان سرعة الرياهح تتعدى 60 كلم في الساعة وستستمر لغاية فجر الاحد

واضاف التنبيه ان الولايات المعنية هي كل من وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه ثاني لها بهبوب رياح قوية على المناطق الوسطى والشرقية.

أين ستتعدى سرعة الرياح 70 كلم في الساعة، ومن المتوقع ان تستمر من منتصف الليلة وحتى منتصف نهار الأحد.

وحسب ذات التنبيه فإن الولايات المعنية هي كل من بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

في حين أفاد التنبيه الثالث إلى هبوب رياح قوية على المناطق الداخلية والجنوبية، تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة.

ومن المتوقع ان تكون الرياح من السادسة صباح الأحد وحتى الثالثة من زوال الأحد، مرفوقة بتطاير الرمال ورداءة في الرؤية

اين مست كل من ولاية المسيلة، الجلفة، وبسكرة.