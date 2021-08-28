هبوط اضطراري لطائرة الملكة إليزابيث بعد تعرضها لعطل فني

لجأت المروحية الخاصة بالملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا للهبوط اضطراريا، نتيجة عطل، أثناء ذهابها لنقل ابنتها الأميرة آن.

ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية. عانت المروحية “سيكورسكي إس-76″، التي تبلغ تكلفتها قرابة 7 ملايين دولار. من عطل فني بعد دقائق من انطلاقها في الجو، يوم الأربعاء الماضي. ولم يكن هناك أي فرد من أفراد العائلة الملكة البريطانية على متنها عندما عانت من خلل في الجو.

وكانت المروحية متجهة إلى بالمورال لأخذ الأميرة آن إلى والدتها، التي تقضي عطلتها السنوية حاليا في اسكتلندا. وعادت إلى مطار نيوكاسل من أجل إصلاحها. حيث تم اتباع نهج السلامة أولا، وتم إعادة الطائرة الهليكوبتر على الفور لإصلاح الخطأ الفني فيها.