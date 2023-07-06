هجمات إسرائيلية على مواقع في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية، وأن قواته قصفت بالمدفعية المواقع التي أطلق منها القذيفة في الداخل اللبناني.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، وقع قصف مدفعي إسرائيلي في محيط كفر شوبا جنوبي لبنان.

وقالت مصادر لبنانية إن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق قاذفتين مدفعيتين سقطتا في سهل المجيدة جنوبي لبنان. وأدى الحادث لاستنفار قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء اللبنانية: “أُطلق صاروخ من الأراضي اللبنانية. وتحديدا محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسقط في الأراضي اللبنانية”.

وجاء الحادث عقب توترات شهدتها الأيام الماضية، مرتبطة برصد أهالي القرى جنوب لبنان للخروقات اليومية للخط الأزرق من قبل الجيش الإسرائيلي.