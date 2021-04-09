هجمات “البوليزاريو” على قوات الإحتلال المغربي تدخل يومها الـ149!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الخميس واليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ149، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

ومس القصف الصحراوي، أمس الخميس، معاقل تخندقات الإحتلال المغربي في منطقة اعظيم ام الجلود بقطاع اوسرد.

أما بالنسبة لليوم الجمعة، فلقد إستهدف القصف الصحراوي منطقة حفرة اشياف قطاع البكاري.

بالإضافة الى منطقة منطقة الرثراثيات قطاع الكلتة ومنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس حسب نفس البيان العسكري.