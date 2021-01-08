هجمات “البوليزاريو” على قوات “المخزن” تدخل يومها الـ57!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الخميس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ57، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان “البوليزاريو” بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الخميس ، الجنود المغاربة في منطقة قلب النص قطاع اوسرد.

كما تم قصف قواعد الإحتلال المغربي المتخندقة في منطقة لحريشة قطاع حوزة .

اما اليوم الجمعة، بقطاع المحبس، فلقد تم قصف مناطق لعكد، امحيبس التدريب، لعران، اكرارت الفرسيك وروس السبطي.

وتابع ذات البيان سرده لهجمات الجيش الصحراوي، حيث دكّت منطقة ام الدكن بقطاع البكاري ومنطقة انقاب اغزالة قطاع السمارة.

وفي قطاع حوزة، تم قصف تخندقات قوات “المخزن” بمنطقة فدرت ولحريشة حسب نفس البيان.

بالإضافة الى هجمات على منطقة روس بن اعميرة بقطاع الفرسية.

وختم البيان بأن هذه الهجمات، خلفت هلعا شديدا في صفوف الجيش المغربي، جراء الاضرار والخسائر التي نجمت عنها.

كما شوهدت السنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من قواعد وتخندقات القوات المخزنية.