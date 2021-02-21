هجمات “البوليزاريو” لا تتوقف..وقوات “المخزن” على شفا الإنهيار!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ102، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم، جنود “المخزن” في منقطة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

بالإضافة الى استهداف مواقع قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

اما بقطاع الفرسية، فلقد تم قصف نقاط تمركز جنود “المخزن” في منطقة أﯕرارة لحديد حسب نفس البيان.

واستمر البيان في سرد هجمات الجيش الصحراوي، والتي مست ايضا منطقة لعكد بقطاع المحبس وقطاع آمكالا.