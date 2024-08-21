هجمة شرسة على حركة البناء.. بن قرينة يرد بقوة ويدافع عن المرشح تبون

قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الأربعاء، من ولاية تيميمون، إنّ الحركة تعرضت لهجمة شرسة. بعد إعلان موقفها الذي رشح عبد المجيد تبون.

وأشار بن قرينة ” تنتظرون مني اليوم ردا على هذه الجهات وأعرفها عز المعرفة. ولكنني لن أرد في هذه المحطة ربما في محطات أخرى”.

وأضاف بن قرينة ” إذا مُس رمز استمرارية الدولة الجزائرية ممثلا في الرئيس عبد المجيد تبون. إذا مست مؤسسات دولتنا وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي. إذا انطلقت أبواق هنا وهناك للتحرش بالسيادة الوطنية. فإن أنفسنا وأعراضنا وحزبنا ومصالحنا وكل حاجاتنا ندوس عنها بالأقدام ونتخلى لصالح الدفاع عن رئيسنا ليس لأنه مرشحنا. لأنه رئيس للجمهورية تقع عليه مسؤولية صيانة وديعة الشهداء ووحدة الشعب والسلامة الترابية. والدفاع عن الجيش الوطني الشعبي ومؤسسات دولتنا الأمنية”.