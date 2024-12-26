هجوم صهيوني على نتنياهو وكاتس واتهامات بالإضرار بمفاوضات الأسرى مع حماس

وجه مسؤولون في فريق التفاوض للكيان الصهيوني، اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بالإدلاء بتصريحات تضر بمفاوضات تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وكان كاتس قد صرح في وقت سابق خلال زيارة لمحور فيلادلفيا الذي تحتله إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر. إن “السيطرة الأمنية على غزة ستبقى في أيدي إسرائيل، وستكون هناك مساحات أمنية ومناطق عازلة ومواقع سيطرة بالقطاع”.

و قال نتنياهو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الحرب ستستمر حتى القضاء على حماس تماما. مشيرا إلى أن “إسرائيل لن تقبل بوجودها على حدودها”.

وأفاد موقع الجزيرة نقلا عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين لم تسمهم في فريق التفاوض الإسرائيلي. قولهم إن سماع تصريحات وزير الدفاع في محور فيلادلفيا من شأنها أن تفجر المفاوضات.

وحسب المصدر نفسه، المسؤولون قالوا إنه إذا لم يتم التوصل لصفقة قريبا فإن الجيش يرى صعوبة في إيجاد مناطق جديدة للمناورة. وأشاروا إلى أن الصفقة وصلت إلى مراحلها النهائية لكن تصريحات المسؤولين تسببت في ضرر كبير. كما أضافوا بالقول” أننا في أيام اتخاذ القرارات الحاسمة، التي يجب فيها استلام قائمة المختطفين. (المحتجزين بغزة)، وهي أيام تتطلب المرونة وحسن النية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور