هدام: القضاء هو الضامن لتطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن القضاء هو الضامن للتطبيق العادل والصارم لقوانين الجمهورية.

وأوضح تيجاني حسان هدام، الثلاثاء، أنهم يدركون أهمية رسالة العدالة في بسط سيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحرمة حقوقه وحرياته.

وأشار حسان هدام، إلى أن قطاع العدالة يلعب دور مهم في تفعيل الشراكة والتنسيق التام بين هيئات وإطارات القطاعين.

وخص الوزير، كل الفاعلين من رؤساء مجالس القضاء، النواب العامون، رؤساء المحاكم، وكلاء الجمهورية والقضاة بصفة عامة.

وأضاف هدام، أن الأيام الدراسية تدخل في صميم الأهداف المسطرة ضمن مخطط عمل قطاع العمل والضمان الاجتماعي.

وتابع المتحدث، أن الأيام الدراسية مبنية على إقامة شراكات متينة مع مؤسسات الدولة،لإقامة جسور التواصل بين القطاعين، لخدمة الصالح العام.