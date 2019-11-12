هدام: “بعض الشركات الأجنبية والوطنية في الجنوب تعتمد شروط توظيف تعجيزية”

قال إنه تم تنصيب فوج عمل لوضع خارطة طريق توظيف الشباب..

10 أيام أمام فوج العمل لتقديم مقترحات حل أزمة التشغيل في الجنوب

كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البروفيسور حسان تيجاني هدام، عن وضع مصالحه خارطة طريق لتقييم عملية التشغيل في الجنوب.

مؤكدا لجوء بعض الشركات الأجنبية والوطنية إلى وضع شروط توظيف تعجيزية، والتي تكون في غالب الأحيان

غير مبررة ومحددة في عروض العمل المودعة من قبل الهيئات المستخدمة، لاسيما الخبرة المهنية والتحكم في اللغات الأجنبية.

وفي هذا الشأن، أعلن هدام خلال لقاء حول إعداد استراتيجية القطاع في مجال التشغيل في ولايات الجنوب

بمقر الوزارة، رسميا، عن التنصيب الرسمي لفوج العمل الذي من المتوقع أن يفضي إلى مقترحات لحل أزمة

التشغيل في الجنوب بشكل فعال، وذلك في أجل أقصاه 10 أيام، وأضاف أن تسيير سوق العمل في ولايات

الجنوب يتم وفقا لاحتياجاته، قصد تشجيع الإدماج المهني لأكبر عدد ممكن من طالبي العمل.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أن مسألة التشغيل لا يمكن معالجتها من طرف المصالح المحلية للتشغيل

فقط، بل تستدعي إشراك كل القطاعات الفاعلة على المستوى المحلي لتوحيد الجهود من أجل تعزيز إحداث

مناصب العمل المنتجة من جهة، وتحسين مؤهلات وكفاءات اليد العاملة من خلال تكييفها مع احتياجات سوق العمل.

من جهة أخرى، مؤكدا لجوء بعض الشركات الوطنية والأجنبية إلى اتخاذ شروط تعجيزية في التوظيف بالجنوب،

لاسيما الخبرة المهنية والتحكم في اللغات الأجنبية. وفي نفس السياق، قال هدام إن التغييرات المتسارعة التي ت

عرفها سوق العمل محليا، تفرض مواكبة التقنيات المختلفة الآخذة في التطور بشكل سريع، لفهم وتحديد

الإجراءات والسياسات اللازم إدخالها في سوق العمل، بما يتناسب مع التطور الذي يشهده، من أجل الوصول إلى

تحقيق المعادلة الحقيقية لمؤهلات طالبي الشغل، وتكييفها مع عروض العمل المتوفرة في هذه المناطق، وتذليل كافة الصعوبات المسجلة قي إجراءات التوظيف.

ومن جملة التدابير التي سيتم العمل على تحقيقها، أكد وزير العمل أنه سيتم منح الأولوية في التوظيف لليد

العاملة المحلية، وتكييف التأهيلات حسب احتياجات المؤسسات من خلال مجهود خاص في مجال التكوين،

وكذا رفع العراقيل التي تحد من إنشاء المؤسسات المصغرة من أجل دعم تنمية روح المقاولاتية لدى شباب منطقة الجنوب.

وأكد هدام، أنه لحل مشكل التوظيف في الجنوب، لابد من تكاثف الجهود، من خلال إلزام الشركات العمومية

والخاصة، الناشطة بهذه المناطق، على احترام الإجراءات المتعلقة بتنصيب العمال، خاصة تلك المتعلقة بالتصريح

المسبق للمناصب الشاغرة، وكذا التعبير عن الاحتياجات من اليد العاملة والمؤهلات المرجوة، قصد ضمان تكوينها

وتأهيلها لمطابقتها للاحتياجات المعبر عنها من طرف المستخدمين، كما أن تطبيق شبكة الأجور لا يمكن أن تكون أدنى من 80 ٪ من شبكات أجور المؤسسات المعمول بها في مناصب مماثلة.