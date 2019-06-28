هدام يشرف غدا على لقاء تقييمي حول الضمان الاجتماعي

يشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، يوم غد السبت على لقاء تقييمي لمنظومة الضمان الاجتماعي بعد 57 سنة من الوجود تحت شعار: ” نقاش حول الضمان الاجتماعي تحديات وافـاق “.

اللقاء مناسبة لمناقشة وتبادل الأفكار والآراء وكذا تقييم المنظومة للوقوف على ما تمّ تحقيقه في الضمان الاجتماعي من مكاسب، وكذا لتحديد الاختلالات لتقويمها وتصحيحها سواء في المجال التقني أو التشريعي.

سيجمع اللقاء خبراء، مختصين وفاعلين في الميدان ينظم على مستوى ب قاعة المحاضرات “وليد زكرياء إدري” المركز العائلي، بداية من الساعة التاسعة صباحا.