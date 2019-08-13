هدام يطلق حملة “تطهير وتصفية” للمسؤولين المتقاعسين والفاشلين

هدد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، حسان تيجاني هدام، اليوم الثلاثاء، المسؤولين المتقاعسين والفاشلين التابعين لقطاعه بالفصل.

وقال هدام خلال زيارة قادته إلى ولاية تيبازة، إن المسؤولية تكليف وليس تشريفا، مضيفا أن كل من لا يقدم المردود المطلوب لا مكان له في قطاعه.

وأعلن هدام بالمناسبة عن مخطط جديد يخص تقييم أداء المسؤولين التابعين لقطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.

اتفاقيات لمعالجة مرضى القلب في الأردن وتركيا

وكان من جملة ما تطرق إليه الوزير هدام في زيارته لتيبازة توجه مصالحه الى إبرام اتفاقيات مع عيادات ومعاهد ببلدان أخرى كالأردن وتركيا.

وذلك لتحويل الأطفال المرضى بالقلب لإجراء العمليات المعقدة أو تبادل البعثات الطبية في مجال التكوين.

وأرجع الوزير سبب هذا الخيار إلى نقص التكاليف والمردودية العالية بالمقارنة مع بلدان أخرى مثل فرنسا وبلجيكا التي تحوز على عقود مع عيادة الجراحة القلبية للأطفال ببواسماعيل.

وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه أعطى تعليمات للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.

وأضاف حسان تيجاني هدام أن الاتفاقيات ستسمح بنقل المرضى لإجراء العمليات المعقدة أو جلب فرق طبية لإجراء العمليات بعيادة بوسماعيل.

ولدى زيارته لوكالة الصندوق الوطني للتقاعد بتيبازة، تفقد الوزير قسم الأرشيف أين اطلع على التطور الحاصل في مجال عصرنة الصندوق من خلال اعتماد الأرشيف الإلكتروني.

وقبل أن يشير إلى أن الوكالة المحلية لتيبازة نموذجية على المستوى الوطني، أشاد وزير العمل أمام كل الحضور بمدير الوكالة المحلية لتيبازة.

وقال أنه من أحسن الإطارات والكفاءات على المستوى الوطني.

ولدى تفقده عيادة خاصة بطب العيون بحجوط تم انشاؤها في إطار وكالة التشغيل “أونساج”، أكد الوزير على دعم ومرافقة مصالحه للمشاريع الناجحة التي تخلق مناصب شغل قارة وتقدم خدمات للمجتمع.

كما أشاد الوزير هدام بنجاح مشروع هذه العيادة التي قال إنها توفر علاجا يضاهي نظيره في دول أجنبية.