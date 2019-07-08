هدام: 22 ألف محل تجاري بصيغتي الإيجار والشراء تحت تصرف الشباب

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، إن المحلات التي سيتم منحها لأصحاب المشاريع، تصل إلى 22 ألف

محل تجاري وستوزع بصيغتي الشراء أو الكراء، في إطار أجهزة دعم التشغيل، للنهوض بالإقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغيرة.

كما أوضح الوزير، خلال إشرافه على عملية إطلاق توزيع أو منح المحلات التجارية الشاغرة في مختلف الصيغ، أنه تم في المرحلة الأولى،

تخصيص 8754 محل تجاري للشباب أصحاب المشاريع، ليتم في المرحلة الثانية منح 14 ألف محل آخر، وفق هاذين الصيغتين دائما.

وخُصصت هذه العملية للشباب أصحاب المشاريع، التي يجري استحداثها في إطار أجهزة دعم التشغيل، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وذلك في إطار الإستجابة لتطلعات الشباب في المجال المقاولاتي.