هدم بنايات فوضوية مشيّدة حديثا في الشراقة

قامت، صبيحة اليوم الأربعاء، مصالح المقاطعة الإدارية للشراقة، بعملية هدم بنايات فوضوية، مشيدة حديثا دون رخصة بناء في حي “سوبرال”. كما رافق عملية الهدم كل من مصالح بلدية الشراقة، والأمن الوطني للشراقة والحماية المدنية.

وجاءت العملية في إطار القضاء على البنايات الفوضوية، عبر إقليم المقاطعة الادارية للشراقة. كما أضافت المقاطعة أن عملية هدم بنايات فوضوية، مستمرة إلى غاية القضاء عليها.

كما عرفت عدة أحياء من منطقة الشراقة، عملية ترحيل العائلات التي تقطن في بنايات فوضوية، بتاريخ فيفري الماضي. وتم إعادة إسكان هؤلاء العائلات الذين كانوا يقطنون سكنات قصديرية وهشة، إلى اولاد فايت في العاصمة. وشملت العملية الـ27 للترحيل شملت 324 عائلة.

ومست العملية 3 أحياء من الشراقة، وهي كل من حي نازالي شريف، وحي المرجة، وحي شيشة احمد . واستفادت العائلات من سكنات لائقة بحي سمروني في أولاد فايت بالعاصمة .

كما سمحت العملية، باسترجاع وعاء عقاري، سيوظف بانجاز برامج عمومية، سكنية و رافق.

طالع أيضا:

وشرعت من جهتها مصالح ولاية الجزائر أمس الثلاثاء في مواصلة عملية ترحيل وإعادة الإسكان الـ27 والتي تخص 357 عائلة. كما أعلنت مديرية السكن لولاية الجزائر، عن ترحيل وإعادة إسكان 357 عائلة. والمقيمة بـ 93 بناية مهددة بالإنهيار ببلدية القصبة، و ذلك عبر ثلاثة مراحل ابتداءا من اليوم الثلاثاء.

وسيتم ترحيل هذه العائلات إلى سكنات عمومية ايجارية جديدة والواقعة على مستوى أحياء سكنية جديدة. على غرار 2800 مسكن حوش الميهوب ببلدية براقي. كما تم إضافة 1400 مسكن حوش الميهوب بلدية براقي، 332 مسكن أولاد فايت، 325 مسكن سحاولة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp