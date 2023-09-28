هدوء يسبق العاصفة.. منطقة شنغن في انحدار وأوروبا مهددة بالخراب

تتعرض منطقة شنغن لهجوم من عدد متزايد من البلدان التي تحافظ على أو تعيد فرض الضوابط الداخلية على الحدود. بحجة مشاكل الهجرة أو الإرهاب.

في عام 1995، أنشأت أوروبا منطقة بلا حدود: شنغن. وقد أطلقت عليها المفوضية الأوروبية الحالية. اسم “جوهرة التاج للتكامل الأوروبي” و”قلب أوروبا النابض”.

أصبح السفر عبر أوروبا دون انقطاع على الحدود هو القاعدة على مدى السنوات العشرين الماضية. وهذا يجعل الأمر أكثر إيلاما عندما نرى السلطات الوطنية المفرطة في الحماس تعيد فرض الضوابط على الحدود. والتي بدأ معظمها مع أزمة الهجرة الكبرى في عام 2015.

واليوم، عندما تستقل القطار من النمسا إلى ألمانيا، يتولد لديك انطباع بأن منطقة شنغن لم تكن موجودة على الإطلاق.

ولكن ربما يكون هناك شيء أكثر خطورة فكل عملية مراقبة حدودية تشكل وصمة عار جديدة. تلتصق بواحد من أكثر المشاريع الرائدة الملموسة في الاتحاد الأوروبي.

واليوم، أصبح من الممكن إيقاف أي مسافر يعبر أوروبا أكثر من اثنتي عشرة مرة. وذلك بفضل مجموعة من الدول التي رفضت لفترة طويلة احترام روح منطقة شنغن.

هل أصبحت شنغن في حالة خراب؟

قال سيرجيو كاريرا، كبير الباحثين في مركز دراسات السياسة الأوروبية (CEPS). وهي مجموعة تفكير مقرها في بروكسل: “إننا نتعامل مع مجموعة من الدول الأعضاء التي تتصرف بشكل سيئ ولا تحترم ببساطة سيادة القانون”.

وحتى الآن، قامت فرنسا بفرض ضوابط على كل حدودها، باسم الحرب ضد الإرهاب. من جانبها. تسيطر ألمانيا على حدودها مع النمسا وتخطط لتعزيز الضوابط على الحدود البولندية والتشيكية. حيث تُخضع النمسا المسافرين السلوفينيين لفحوصات مماثلة.

وتقوم النرويج، وهي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من منطقة شنغن. بإجراء عمليات تفتيش في المدن الساحلية التي يصل إليها المسافرون من القارة الأوروبية. وتجري السويد عمليات تفتيش على جميع حدودها، لكنها لم تقدم الكثير من التفاصيل ولم يرد المسؤولون الحكوميون على أسئلة يوراكتيف.

ومع ذلك، يخشى بعض المراقبين أن تتعرض منطقة شنغن لهجمات من الدول الأعضاء الأكثر ثراءً.

وقال ليون زوليغ، الباحث في منطقة شنغن في جامعة جيه إل في غيسن بألمانيا: “إن منطقة شنغن. تتعرض للضرب على أية حال”.

وأكدت سيلفي غيوم، النائب الاشتراكي الفرنسي في البرلمان الأوروبي، الذي يقود جهود إصلاح النظام. أن طبيعة شنغن “قد تم تقويضها من خلال إعادة فرض الضوابط في السنوات الأخيرة”.

ويوضح المسؤول المنتخب أن “اللجنة كانت متساهلة للغاية في مراقبة إعادة فرض الضوابط على الحدود. دون اتخاذ تدابير للفحص والعقوبات”.

ويتسم النهج الأوروبي في التعامل مع منطقة شنغن بثنائية معينة يفهمها وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج جيداً.

وأضاف أن “النظام مختل وظيفيًا”، موضحًا أن ربع دول منطقة شنغن نفذت ضوابط حدودية. تؤثر على نصف سكان منطقة شنغن.

وقال إن هذه هي الطريقة التي اضطرت بها النمسا “للأسف” إلى تنفيذ إجراءات مراقبة الحدود الخاصة بها.

ومع ذلك، يخشى بعض المراقبين أن تتعرض منطقة شنغن لهجمات من الدول الأعضاء الأكثر ثراءً.

ضوابط إضافية على الحدود داخل منطقة شنغن

عشية اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، انتشرت الإعلانات السياسية. التي تهدف إلى تنفيذ ضوابط إضافية على الحدود داخل منطقة شنغن.

بعد رؤية الصور الأخيرة لآلاف المهاجرين، معظمهم من الشباب، الذين يصلون إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. سارعت فيينا إلى الإعلان عن أنها ستبدأ في إجراء عمليات تفتيش على حدودها مع إيطاليا.

وسرعان ما حذت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر (الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني). المنشغلة بحملتها الانتخابية الحالية في إقليم هيسن، حذوها بالإعلان عن فرض ضوابط جديدة على الحدود البولندية والتشيكية.

ولم يحظ هذا القرار بتأييد كبير من قبل خبراء منطقة شنغن. “لا يمكنهم فعل ذلك. قال كاريرا من CEPS: “هذا يتعارض مع فكرة منطقة شنغن والمعاهدات”.

وسارعت بولندا إلى رد الجميل، حيث أعلن حزب القانون والعدالة الحاكم عن فرض ضوابط على الجانب البولندي. من الحدود مع ألمانيا وعلى الحدود السلوفاكية.

وتتبنى إليزابيث كريستن، كبيرة الاقتصاديين في المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية، وجهة نظر مماثلة. حيث سلطت الضوء أيضًا على التأثير الاقتصادي لمراقبة الحدود.

وأشارت كريستن إلى أنه “لكل معبر حدودي في منطقة شنغن، ينخفض ​​التدفق الثنائي للبضائع بنسبة 2.7%. وفقًا لحسابات النموذج”.

كما انتقد ممثلو الأعمال الألمان قرار إعادة فرض الضوابط على الحدود، خوفا من التأثير الاقتصادي عليه.