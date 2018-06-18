هدى فرعون:تأجيل العمل بالدفع الإلكتروني لهذا السبب!!

صرحت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال اليوم، أن الدفع الإلكتروني في الجزائر مؤجل إلى غاية السنة القادمة.

وكشفت الوزيرة لدى إستضافتها في “فوروم” الإذاعة الوطنية، أن السبب يعود بالدرجة الأولى لتنظيم النصوص المتعلقة بهذا الخصوص.

وكذا تصنيع الخطوط محليا من طرف أحد المؤسسات الوطنية المختصة في المجال.

مؤكدة، أنه تم تصنيع أجهزة دفع من طرف المؤسسة الوطنية”أوني” وقد تم إستغلاله لدى بريد الجزائر.

وأشارت أن السوق التجارية في الجزائر تحصي حوالي 3 ملايين تاجر عبر الوطن.

مؤكدة أنه سيتم وضع حيز الخدمة آفاق العام 2019 كل التجهيزات لفتح السوق والتعامل مع تسجيل بعض التأخر لمدة تقارب 6 أشهر إلى سنة كاملة.

وفي سياق ذي صلة، قالت الوزيرة، أنّ اتصالات الجزائر تعمل على توطين المعلومات بالنسبة للمتعاملين الإقتصادين وبأسعار مقبولة.

مشددة على ضرورة توطين المواقع في الجزائر وبمعطيات جزائرية بحتة.