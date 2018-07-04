هدى فرعون: متخرجو معهدي البريد والمواصلات سيوظفون قريبا

اشرفت وزيرة البريد والتكنولوجيا هدى فرعون على حفل تخرج طلبة المعهدين التابعين لقطاع البريد والمواصلات.

الحفل حضوره وزير التعليم العالي و ووزير التكوين المهني ووزير المجاهدين و العديد من الاطارات التابعين لوزارة البريد.

كما كرمت الوزيرة سعاة البريد لولاية الجزائر.

وقالت الوزيرة خلال حفل التخرج ان كل متخرجي المعهدين التابعين لقطاع البريد سيتم توظيفهم كليا في القطاع.

كما دعت الوزيرة المتخرجين الى التفكير في كيفية تطوير قطاع البريد وتكنولوجياته.

وقالت ان المتخرجين سيتحصلون على وعود التوظيف بعد اختتام الحفل.