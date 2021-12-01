هذا آخر أجل لتسوية وضعية المؤمّنين غير الأجراء لدى “CASNOS”

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء،عن آخر أجل لتسوية وضعية المدينين غير الأجراء المتعلقة بالغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات.

وفي هذا السياق حدّد الصندوق في بيان له تاريخ 31 جانفي من العام الداخل كآخر أجل لتسوية وضعيتهم. وهذا في اطار التدابير الأستثنائية للصندوق.

كما أوضح ذات البيان ان مصالح “كاسنوس” ستبقى عبر كامل التراب الوطني مفتوحة أيام السبت.

في السياق ذاته أوضح الصندوق أن هذه التدابير الاستثنائية يستفيد منها كل العمال غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.

ويواجهون صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم اتجاه الصندوق مع الإعفاء الكلي لغرامات التأخير.

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