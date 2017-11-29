هذا آخر ماطلبته الراحلة شادية قبل وفاتها

كشفت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة المصريّة الرّاحلة “شادية”، عن اللّحظات الأخيرة في حياتها.

ونشرت شادية عبر حسابها الشّخصي على “فايسبوك” قالت فيه، إنّ شادية طلبت أكل “الكباب” قبل تدهور حالتها الصحيّة ورحيلها.