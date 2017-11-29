هذا آخر ماطلبته الراحلة شادية قبل وفاتها

كشفت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة المصريّة الرّاحلة “شادية”، عن اللّحظات الأخيرة في حياتها.
ونشرت شادية عبر حسابها الشّخصي على “فايسبوك” قالت فيه، إنّ شادية طلبت أكل “الكباب” قبل تدهور حالتها الصحيّة ورحيلها.
ونشرت شادية عبر حسابها الشّخصي على “فايسبوك” قالت فيه، إنّ شادية طلبت أكل “الكباب” قبل تدهور حالتها الصحيّة ورحيلها.
التعليقات (2)
رحل عنا عبد الكريم سليماني المدعو جمال نائب رئيس مجلس الامة ابن مدينة يسر عن عمر ناهز 47 سنة رحمه الله وسيوارى الثرى اليوم بمدينة يسر الرجل عرف بطيبته ومساعدته للناس ..واليوم فقدت مدينة يسر واحدا من خيرة الرجال..فرحمة الله عليه. وشكرا.
الله يرحمها و يغفرلها.
الله يرحمنا و يرحم جميع موتى المسلمين، و يهدي غير المسملين لعبادة رب العباد، الرحمان الرحيم.