هذا أهم ماصرح به الرئيس تبون خلال المقابلة الصحفية مع قناة فرانس 24 الفرنسية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت لقاء صحفي مع قناة فرانس 24 الفرنسية، تطرق فيه إلى أهم مواضيع الساعة.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية فإن اللقاء جرى بمقر الرئاسة بالعاصمة أين قدم الرئيس خلاله أجوية لعدة اسئلة متعلقة بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

بالإضافة إلى التطورات الجارية في المنطقة، وعدد من القضايا الأخرى.

وهذا اهم ما صرح به الرئيس تبون خلال اللقاء:

سنعود للحجر الصحي التام إذا قرر المجلس العلمي ذلك.

أجور العمال مضمونة لن تتوقف واحتياطي الصرف يغطي احتياجات الجزائر عامين كاملين.

سأعفو عن المساجين كلما استحق الأمر ويمكن أن أعفو عن آخرين لاحقا.

ليس هناك تضييق على حرية التعبير في الجزائر بل على سلوكات الشتم والتحريض التي يعاقب عليها القانون.

تلقينا حوالي ألفي مقترح حول مسودة الدستور يتم دراستها حاليا من قبل اللجنة.

نتوقع استفتاء حول الدستور بين سبتمبر وأكتوبر.

نتوجه نحو نظام شبه رئاسي بصلاحيات واسعة للبرلمان وغلق المنافذ أمام الحكم الفردي.

العدالة عبرت عن موقفها بخصوص محاكمة الرئيس السابق.

لم أكن يوما مع العهدة الخامسة لأنه تم استبعادي منذ 2017 بينما محاولة فرض العهدة الخامسة كان في 2019.

يتم التحضير لزيارة دولة إلى فرنسا وأخرى مماثلة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر لولا أجندتنا المكثفة.

نتمنى أن تعلن فرنسا اعتذارها حتى يساهم ذلك في تلطيف الأجواء بين البلدين.

ينبغي الذهاب إلى حل الانتخابات في ليبيا.

لن أؤكد ولن أنفي شروع الجزائر في بناء قواعد عسكرية قبالة الحدود المغربية.

ليس لدينا أي مشكل مع شعب المغرب الشقيق ولا مع الملك ، بل هناك في المغرب من لديهم مشكل مع الجزائر.