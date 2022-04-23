هذا أهم ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي الصحافة الوطنية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية. أين تطرق خلاله إلى عدد من القضايا الوطنية والدولية.

وفي ذات اللقاء الذي فرصة للحديث عن قضايا الساعة منها المتعلقة بنذرة بعض المواد الإستهلاكية. وكذا الزيادات الاخيرة التي أقرها الرئيس تبوت في علاوة البطالة والأجور نهاية السنة الجارية.

وكشف رئيس الجمهورية عن عدد من الاجراءات مست عمل الحكومة وتقييمها. وأيضا التحقيقات التي تقوم بها المفتشية العامة للرئاسة.

من جهة اخرى رئيس الجمهورية أوضح عدد من الامور بخصوص القضايا الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وكذا الصحراء الغربية بالإضافة إلى القمة العربية المققر إجراؤها في الجزائر.

وهذا اهم ما جاء في اللقاء الدوري الذي أجراه رئيس الجمهورية مع ممثلي الصحافة الوطنية:

في مجال الامن الغدائي

قال الرئيس تبون ان مشكلنا أن الإنتاج لا يغطي الطلب ويجب علينا التعويض بالاستيراد. بالإضافة إلى ان الإستيراد أصبح أمرا صعبا نظرا لوجود ندرة في السوق الدولية.

واكد رئيس الجمهورية ان هناك دول عظمى تسجل ندرة في بعض المواد. مشيرا إلى ان لدينا احتياط من الحبوب يكفينا لمدة 8 أشهر كاملة.

من جهة اخرى أكد رئيس الجمهورية ان الندرة في مادة القمح هي ندرة في السوق الدولي.

وقرر الرئيس تبون ان منح الاحتكار في استيراد المواد الأساسية لمؤسسات الدولة. وهذا الإحتكار من طرف الدولة للاستيراد يهدف للتحكم في الأسعار.

وتابع الرئيس ان أفضل حل لمواجهة ندرة بعض المواد الغذائية هو رفع الإنتاج الوطني. وستكون هناك مراجعة هيكلية للنفقات خلال هذه السنة.

مجال العمل والتشغيل

قال رئيس الجمهورية ان محاربة البيروقراطية سمح بتحرير 800 مؤسسة ودخولها الإنتاج. وهذا رفع العراقيل البيروقراطية سمح بخلق 52 ألف منصب شغل.

وكشف الرئيس عن مشروع قانون الاستثمار سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الجمهورية عن دعم الطبقات الهشة والمتوسطة مبدأ من مبادئ الجزائر المستقلة. وستكون هناك لجنة وطنية لمراجعة الدعم أواخر شهر ماي.

وإعلن رئيس الجمهورية ان عهد دعم الأسعار لمن لا يستحقه لن يستمر

وكشف انه ستكون زيادات في علاوة البطالة والأجور نهاية السنة. هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2023.

عمل الحكومة

صرح رئيس الجمهورية ان أهم معيار في اختيار الوزراء هو عدم تلوثهم بالممارسات القديمة. كما سيكون هناك تعديل الحكومي حسب نتائج كل قطاع.

وأشاد الرئيس تبون بعمل يوسف شرفة وقال أشكر وزارة العمل على سرعتها في تطبيق قرارات مجلس الوزراء.

كما اكد رئيس الجمهورية أن بعض الوزراء عمّروا في البلاطوهات لكنهم لم ينجحوا في الميدان.وان الظهور أمام الكاميرات و الشعبوية لاتفيد في مهام الوزراء.

تحقيقات المفتشية العامة للرئاسة

وبهذا الخصوص قال الرئيس انه من المفروض أن بلدا مثل بلادنا لا يستورد إلا بعض المواد النادرة. حيث تم إحصاء 160 مطحنة تتلقى الدعم من الدولة ولا تقوم بعملها المطلوب. هذه المطاحن تتحصل على القمح وتوجهه لمربي المواشي عوض طحنه.

بخصوص الدعم قال رئيس الجمهورية: مستعدون لمنح قروض بنسبة 90 بالمائة لمن يرغب الإستثمار في السكر والزيت. وانه من غير المعقول تصدير ما نقوم باستيراده و يجب استيراد ما نحتاجه فقط.

اكد الرئيس ان المفتشية العامة للرئاسة تحقق حول ندرة أدوية خاصة بالأمراض المزمنة. وأعد بالإعلان عن نتائج التحقيقات في ندرة الأدوية فور نهاية التحقيق. كما كشف ان اللوبيات موجودة في كل المجالات بالجزائر حتى الكهرباء، الدواء و الفاصوليا.

مجال الرياضة

أعلن رئيس الجمهورية ان الملاعب الجديدة سيتم تسليمها في آجالها المحددة.

كما كشف الرئيس ان بعض الأطراف أرادت سحب ألعاب البحر الأبيض المتوسط من الجزائر.

القضايا الدولية

جدد رئيس الجمهورية ان الجزائر دولة عظمى إفريقيا و استشارتها في القضايا الإقليمية ضروري. وأضاف ان الجزائر استرجعت دورها المحوري في عديد القضايا. ولن تتخلى عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية.

وتابع رئيس الجمهورية ان فلسطين والصحراء الغربية قضيتان تتعلقان بتصفية الاستعمار. حيث ان القضية الفلسطينية كانت وما تزال من الثوابت الجزائرية

قال الرئيس تبون ان الجزائر لن نشارك في أي أمر يزيد من تفريق الدول العربية.ندعم الشرعية الدولية في المسألة الليبية. وحكومة الدبيبة هي من يحظى بالشرعية الدولية لذلك ندعمها.

العلاقات الجزاائرية الإيطالية قال رئيس الجمهورية لم تكن أي طائرة تحط في الجزائر في التسعينات ماعدا طائرات أليطاليا. إيطاليا وقفت إلى جانبنا في الأيام الحالكة و أيام الإرهاب.

أما عن الخرجة الأخيرة لإسبانيا حول القضية الصحراوية قال رئيس الجمهورية ماقامت به إسبانيا غير مقبول أخلاقيا و تاريخيا. ونحن نفرق جيدا بين ممارسات الشعوب والدول وممارسات الأنظمة.

وجه رئيس الجمهورية رسالة للشعب الإسباني قائلا: أؤكد للشعب الإسباني أن الجزائر لن تتخلى عن دورها في تزويده بالغاز.