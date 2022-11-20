هذا البطل سيفتتح مونديال قطر بآيات من القرآن الكريم

أعلنت الشيخة مريم آل ثاني، من الأسرة الحاكمة القطرية، عن افتتاح كأس العالم “مونديال”، اليوم الأحد، بتلاوة قرآنية للقارئ غانم المفتاح. كما أشارت مريم آل ثاني، إلى أن القارئ غانم المفتاح مصاب بمتلازمة التراجع الذيلي.

في حين، كتبت بتغريدة لها قالت، مريم آل ثاني:”البطل غانم المفتاح يفتتح حفل افتتاح كأس العالم بآيات عطرة من القرآن الكريم”. “شكرا قطر وطن العلا والشموخ..بارك الله لنا في هذه البطولة وكفانا الله شر من أراد بنا سوءا”.

كما أكد، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن افتتاح كأس العالم، سيكون بآيات من القرآن الكريم يقرأها البطل غانم المفتاح.

من هو الطفل غانم المفتاح؟

وتصدر غانم المفتاح اهتمامات متابعي افتتاح البطولة الكروية الأكبر عالميًا للتعرف على مقرئ المونديال الأول في الدول العربية والإسلامية. إذ ستعد تلك أول مرة يتم تلاوة القرآن بها خلال حفل افتتاح كأس العالم.

كما أعلنت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 تعيين الشاب القطري غانم المفتاح سفيرا رسميا للبطولة. حيث يعد غانم المفتاح من الشخصيات الملهمة لكثير من الشباب العربي، كونه يسعى إلى مواصلة حياته والعمل. في ظل إصابته بمتلازمة التراجع الذيلي، حيث يعيش بنصف جسد دون أطراف سفلية.

وولد غانم المفتاح في 5 ماي 2002 بالعاصمة القطرية الدوحة، ويشغل منصب سفير النوايا الحسنة لبلده. كما أنه أصدر العديد من الكتب والمنشورات التحفيزية للعمل والنجاح.