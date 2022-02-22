هذا البلد يعلن عن تخفيض قيمة المهر

حددت سلطات حركة “طالبان” مهر العروس في ولاية خوست بـ 350 ألف أفغاني، وهو ما يعادل 3850 دولارا أمريكيا.

كما ذكرت قناة تلفزيون “شمشاد نيوز” أن الإعلان عن قيمة المهر جرى في لقاء جمع محافظ خوست. وكذا عضو المكتب السياسي لحركة طالبان، أنس حقاني، مع ممثلي الشباب وشيوخ العشائر.

وأفيد بأن قيمة المهر السارية في المنطقة سابقا تتراوح ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون أفغاني. وهي العملة المحلية في أفغانستان.

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كما وجه الرئيس الأفغاني أشرف غني، أوت الماضي، كلمة إلى الشعب الأفغاني عبر صفحته الرسمية على فايسبوك. وذلك منذ سيطرة حركة طالبان على البلد ومغادرته إلى الخارج.

الرئيس الأفغاني وفي فيديو مسجل له عبر صفحته على فايسبوك، أكد أنه خرج من أفغانستان مضطرا لكي لا تراق الدماء وتجنب كارثة كبرى.

مضيفا بأن الإشاعات، التي تقول بأن اخذ اموالا قبل مغادرة البلاد لا أساس لها على الإطلاق وكلها محض أكاذيب، مؤكدا بأن هذا الأخير خرج من أفغانستان ولم يكن بحوزته أي اموال.

وأضاف نفس المتحدث بأن هزيمة حكومته تعتبر هزيمة للمجتمع الدولي وكل الدول التي ساندته.

كما أعلنت ألمانيا عن سحب جنودها الـ 1100 المتمركزين في أفغانستان بحلول منتصف أوت المقبل.

ويأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي “ناتو” عن خططهما لمغادرة افغنستان.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن وزيرة الدفاع الألمانية، أنجريت كرامب كارنباور، والمفتش العام. وإيبرهارد زورن، قد راسلا الجنود كتابيا.