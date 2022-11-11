هذا الموعد المرتقب لزيارة الرئيس تبون إلى روسيا

صرح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة. بأنه يتم التحضير لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط. ويأمل الجانب الجزائري إجراءها قبل نهاية العام الحالي.

وقال وزير الخارجية نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية على هامش منتدى باريس للسلام: “نتمنى أن تتم الزيارة قبل نهاية العام. والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة، وهي مهمة لكلا بلدينا ونحن نشارك بنشاط وإيجابية بالتحضير لها”.

وأضاف لعمامرة: “لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد، فالجزائر وروسيا شريكان ومهمان لبعضهما البعض. ونجري حوارًا سياسيًا رفيع المستوى، ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا”.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الجمهورية لزيارة بلاده وينتظر الجانب الروسي القرار.

من جانب آخر، صرح وزير الخارجية أنه، بموجب صفقة الغذاء. يجب ألا تمنع أي عقوبات أو قيود أخرى توريد المنتجات الغذائية الروسية.

وقال لوكالة “سبوتنيك”، تعليقاً على القيود المفروضة على توريد الحبوب والأسمدة من روسيا. “كل ما يتعلق بمسائل الغذاء لا يجب أن يخضع لعقوبات أو معوقات أخرى”.