هذا الموعد المرتقب لمناقشة انضمام دولتين جديدتين إلى شنغن

قال السفير الإسباني في رومانيا ، خوسيه أنطونيو هيرنانديز بيريز سولورزانو ، إن انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن. قد يُناقش خلال اجتماع العدل والشؤون الداخلية (JHA) الذي سيعقد في أكتوبر.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي بينما شدد على أن منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي. يجب أن تعمل باحترام روحها الأصلية دون الحفاظ على الضوابط الداخلية.

وفي وقت سابق من هذا العام ، هددت المفوضية الأوروبية السلطات في النمسا باتخاذ إجراءات قانونية. فيما يتعلق بضوابط الحدود بينما أطلقت أيضًا إجراء تشاور رسمي مع جميع دول الاتحاد الأوروبي المعنية.

وقال السفير إن من المرجح أن تكون هذه المسألة جزءًا من جدول أعمال اجتماع مجلس JHA في أكتوبر. لكنه شدد على أن أكتوبر ليس موعدًا نهائيًا.

وأشار إلى أن “الحوار يحتاج إلى تكثيف للوصول إلى توافق بحلول هذا التاريخ”.

ودعم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي انضمام كرواتيا. إلى المنطقة الخالية من جوازات السفر ، لكن لم يسمحوا لبلغاريا ورومانيا بأن تصبحا أحدث عضوين في هذه المنطقة. صوتت هولندا والنمسا ضد انضمام هذين البلدين إلى شنغن ، مشيرين إلى مخاوف الهجرة غير القانونية.

ومع ذلك ، أشار تقرير حديث لـ Euractiv إلى أن كلتا دولتي البلقان قد تصبحان قريبًا أعضاء في منطقة شنغن. بعد أن يتم قبولهما في هذه المنطقة على مرحلتين اعتبارًا من أكتوبر من هذا العام.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه في أكتوبر، سيتم إلغاء عمليات التفتيش على الحدود في المطارات. بينما سيتم إنهاء الضوابط الأرضية اعتبارًا من يناير من العام المقبل.

في الشهر الماضي ، حث أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) مجلس الاتحاد الأوروبي. على الموافقة على انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن بحلول نهاية هذا العام.

وأعربت السلطات في إسبانيا باستمرار عن دعمها لعضوية هاتين الدولتين في منطقة الاتحاد الأوروبي التي لا حدود لها.