هذا تاريخ خروج أول سيارة “FIAT” من مصنع وهران

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الأحد، عن تاريخ خروج أول سيارة “فيات” FIAT من مصنع وهران.

كما أوضح وزير الصناعة، أن أول سيارة FIAT مصنوعة في لجزائر تكون في نوفمبر أو ديسمبر كأقصى تقدير. قائلا إنه سيقوم غدا بزيارة تفقدية لمصنع فيات بوهران للمعاينة ومدى جاهزيته.

في حين، أشار علي عون، إلى أن تسويق أول سيارة سيسمح بالقضاء على أزمة السيارات. مضيفا أن مسلسل أزمة السيارات سينتهي وذلك بفضل مجهودات قطاع الصناعة وتوجيهات رئيس الجمهورية.

فيات.. 6 موديلات في السوق الجزائرية

ويعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

وأفاد مجمع “ستيلانتس” أنه سيسوق 6 موديلات من سيارات “فيات” الإيطالية، FIAT، في الجزائر. 3 سيارات سياحية و3 نفعية.

كما يتعلق الأمر بكل من الموديلات سيارات “فيات” هي: Fiat 500/ Fiat 500x /Tipo. وموديلات سيارات فيات هي: Doblo/ Scudo/ Ducato.

أسعار السيارات

في حين، ستتراوح أسعار سيارات “فيات” من 260 مليون الى 420 مليون، حيث يتراوح سعر “فيات500” من 260 مليون فما فوق حسب الخصائص. أما “فيات TIPO”، فتبدأ من 300 مليون دينار.

تعرف على عدد سيارات “Fiat” التي ستدخل الجزائر هذا الشهر