هذا رابط التسجيل في عدل 3

أوضح المدير العام لوكالة عدل، كيفية وخطوات التسجيل عبر المنصة الرقمية في برنامج عدل 3.

وقال المدير العام لوكالة “عدل “، إنه يمكن التسجيل في منصة عدل 3 عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف.

وذلك من خلال الرابط التالي: https://aadl3incription2024.dz

وكان وزير السكن طارق بلعريبي قد صرح اليوم، أن منصة التسجيل لعدل 3 تمت بأيادي مهندسين جزائريين وستكون ان شاء الله ناجحة .

وأضاف بأن الانطلاق في التسجيل سيكون يوم غد الجمعة 5 جويلية، حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خنشلة .

وللإشارة، فإن التسجيلات الخاصة بسكنات عدل 3 ستنطلق يوم غد الجمعة على الساعة 21 مساء عبر المنصة الرقمية.