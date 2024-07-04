هذا رابط التسجيل في عدل 3
بقلم خالد زوبيري
أوضح المدير العام لوكالة عدل، كيفية وخطوات التسجيل عبر المنصة الرقمية في برنامج عدل 3.
وقال المدير العام لوكالة “عدل “، إنه يمكن التسجيل في منصة عدل 3 عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف.
وذلك من خلال الرابط التالي: https://aadl3incription2024.dz
وكان وزير السكن طارق بلعريبي قد صرح اليوم، أن منصة التسجيل لعدل 3 تمت بأيادي مهندسين جزائريين وستكون ان شاء الله ناجحة .
وأضاف بأن الانطلاق في التسجيل سيكون يوم غد الجمعة 5 جويلية، حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خنشلة .
وللإشارة، فإن التسجيلات الخاصة بسكنات عدل 3 ستنطلق يوم غد الجمعة على الساعة 21 مساء عبر المنصة الرقمية.
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