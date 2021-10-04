هذا رد الملك الأردني على إنفاق أكثر من 100 مليون دولار خارج بلاده

كشف تحقيق إعلامي جديد صادر عن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.عن قيام رؤساء بعض الحكومات بوضع أموالهم في شركات خارجية. على وجه الخصوص للتهرب من الضرائب في بلداهم.

وقيل إن العاهل الأردني الملك عبد الله، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار. على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة.

وقد فنّد الديوان الملكي الأردني مزاعم التحقيق، معتبراً امتلاك الملك عبدالله الثاني عقارات مخفية في الخارج عارياً عن الصحة.

وقال الديوان الملكي في بيان، إن التقارير الصحافية التي نشرت مؤخراً حول عدد من العقارات للملك عبدالله الثاني في الخارج. احتوى بعضها معلومات غير دقيقة.

واعتبر أنه تم توظيف بعض آخر من المعلومات، بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات لا صحة لها.

وأوضح البيان أن العاهل الأردني يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي.

ونوه إلى أن الملك عبد الله يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها. كما يستخدم أفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة.

وأشار إلى إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.

وذكر بيان الديوان الملكي أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية. وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها. كما ادعت التقارير المذكورة؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع العاهل الأردني.

وأشار إلى أنّ ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت. هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته.