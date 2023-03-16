هذا سبب ارتفاع أسعار “البرتقال” و”القارص”

كشف مدير الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، ابراهيم جرايبية، اليوم الخميس، التغيرات المناخية سبب تقص في الحمضيات. على غرار البرتقال والليمون.

وأضاف جرايبية، أن هذه السنة كان عاما استثنائيا، حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الحمضيات في الأسواق. وتراجع المنتوج في بعض المناطق بتقريبا 50 بالمائة.

كما أوضح جرايبية لإذاعة “ميلتيميديا”، أن الجزائر موجودة في منطقة جفاف. قائلا “نحن نشاهد التغيرات المناخية على المستوى الوطني منذ 4 سنوات”. “هذه التغيرات مست كل العالم كدرجات الحرارة كانت مرتفعة وهذا يعني أثرت سلبيا”.

في حين، دعا المتحدث، إلى التأقلم مع التغيرات المناخية، بالذهاب إلى السقي بالتقطير والتكوين المهندسين في هذا المجال. وكذا استعمال وسائل إنتاج التي تقتصد المياه منها البيوت البلاستيكية وتحلية مياه البحر، ومحطات تصفية المياه.

وأشار جرايبية، إلى أن الحمضيات نوع من النباتات التي تستعمل الكثير من المياه في العام. فنصفها أمطار والباقي السقي. مؤكدا أن الدولة فعلت جهود كبير في هذا “التقطير” ويجب معرفة كيفية استعماله.

الفلاحون يعانون من فيروس

واشتكي الفلاحون من فيروس أصاب أشجار الحمضيات مثل الليمون، والذي أثر سلبا على الإنتاج. كما أشار الفلاحون إلى أن أسعار الحمضيات مقلا في ولاية الشلف وصل 150 دينار جزائري.

أما ولاية بجاية، فالأمطار التي شهدتها فيفري الماضي، أشبعت مخزون السقي الباطني لشعبة الحمضيات والأشجار المثمرة. داعين إلى عدم تبذير مياه السقي.