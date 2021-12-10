هذا سبب الاختناق المروري بالطريق الرابط بين عين الدفلى والبليدة
أوضحت قيادة الدرك الوطني أن الاختناق المروري الذي يشهده الطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي عين الدفلى والبليدة. على مستوى محول بومدفع سببه الأشغال المتواجدة بهدا الطريق ولا يوجد أي حادث مروري.
وذكرت قيادة الدرك الوطني بأن الطريق السيار شرق غرب مغلق بالمنطقة السالفة الذكر. وتم تحويل حركة المرور من طرف وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني في الإتجاهين إلى الطريق الوطني رقم 04. من محول بومدفع الى غاية منطقة خميس مليانة .
كما أفاد بيان قيادة الدرك الوطني أن الأشغال مستمرة من تاريخ 10 ديسمبر حتى 12 ديسمبر 2021. ومن 17 ديسمبر الى غاية 19 ديسمبر 2021 ابتداء من الساعة 06:00 صباحا .
ودعت قيادة الدرك الوطني المواطنين إلى ضبط النفس فهدا العمل الذي تقوم به مصالح الأشغال العمومية. بالتنسيق مع وحدات الدرك الوطني ما هو إلا لفائدة مستعملي الطريق خاصة والمواطنين عامة.
طالع أيضا:
العاصمة : انجاز طرقات جديدة لفك الخناق المروري
وقع الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوم مين تنفيذين يتضمنان التصريح بالمنفعة الـعمومية. والهدف منه امتصاص جزء من الحركة الـمرورية في العاصمة.
كما صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 89 مرسومين تنفيذي رقم رقـم 21-470 والمؤرخ عام 1443 المــوافــق لـ 25 نـوفـمـبـر سنة 2021. والمتضمن إنجاز مخـرج مركز الردم التقني لحاميسي وإلتفـاف إقامة الدولة لزرالدة في العاصمة عن طريق ازدواج الطريـق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212.
كما صدر في ذات الجريدة مسروم تنفيذي رقم 21-471 مؤرخ عام 1443 الموافـق لـ 25 نوفمبر سنة 2021. والمتضمن إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان في العاصمة.
هذا ويندرج هذان المرسومان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق عن العاصمة. والتي تعرف معدل حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة / في اليوم.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث عبر “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp