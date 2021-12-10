هذا سبب الاختناق المروري بالطريق الرابط بين عين الدفلى والبليدة

أوضحت قيادة الدرك الوطني أن الاختناق المروري الذي يشهده الطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي عين الدفلى والبليدة. على مستوى محول بومدفع سببه الأشغال المتواجدة بهدا الطريق ولا يوجد أي حادث مروري.

وذكرت قيادة الدرك الوطني بأن الطريق السيار شرق غرب مغلق بالمنطقة السالفة الذكر. وتم تحويل حركة المرور من طرف وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني في الإتجاهين إلى الطريق الوطني رقم 04. من محول بومدفع الى غاية منطقة خميس مليانة .

كما أفاد بيان قيادة الدرك الوطني أن الأشغال مستمرة من تاريخ 10 ديسمبر حتى 12 ديسمبر 2021. ومن 17 ديسمبر الى غاية 19 ديسمبر 2021 ابتداء من الساعة 06:00 صباحا .

ودعت قيادة الدرك الوطني المواطنين إلى ضبط النفس فهدا العمل الذي تقوم به مصالح الأشغال العمومية. بالتنسيق مع وحدات الدرك الوطني ما هو إلا لفائدة مستعملي الطريق خاصة والمواطنين عامة.

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