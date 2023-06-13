هذا عدد المسافرين عبر مطار هواري بومدين فى الثلث الأول من 2023

كشفت المديرية العامة للجمارك، اليوم الإثنين، عدد المسافرين عبر مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

وأوضح المصدر أن مفتشية أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين-مسافرين، سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية عبر الرحلات المحلية، خروج حوالي 270 ألف مسافر ودخول أزيد من 276 ألف مسافر.

أما بالنسبة للرحلات الدولية، فسجلت المفتشية، وهي مكتب جمارك متخصص في معالجة المسافرين وأمتعتهم، خروج أزيد من 640 ألف مسافر ودخول حوالي 511 ألف مسافر خلال نفس الفترة.

وبلغ المعدل اليومي للمسافرين المعالجين عند الخروج 7100 مسافر و5680 مسافر عند الدخول.

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