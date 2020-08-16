هذا مادار بين رئيس الجمهورية والسفير الأمريكي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، جون ديروشر، بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب ما نشرته سفارة أمريكا لدى الجزائر، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، فقد تطرق رئيس الجمهورية والسفير الأمريكي إلى العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، وسبل توسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري والعلاقات الإقتصادية والشراكات الثقافية والتعليمية.

وقدم السفير الأمريكي، شكره للرئيس تبون، على العمل المشترك والعلاقات المثمرة مع الحكومة الجزائرية خلال عهدته كسفير لدى الجزائر.

كما سلط الضوء على حسن الضيافة وكرم الإستقبال خلال زياراته إلى 22 ولاية وطوال فترة إقامته التي دامت ثلاث سنوات.

وأعرب السفير الأمريكي عن تقديره لقيادة رئيس الجمهورية، خلال فترة تاريخية في الجزائر وطوال جائحة عالمية غير مسبوقة.

وتعهد السفير بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل لتعزيز علاقاتها مع الشعب الجزائري والحكومة.