هذا ماستخسره كندا بعد قطع السعودية لعلاقاتها التجارية والإستثمارية بها

تشير التقديرات الأولية، إلى أن كندا ستتلقى خسائر تجارية، قد تبلغ قرابة 13 مليار دولار نتيجة قطع السعودية علاقاتها معها.

وكانت المملكة قد أبرمت صفقة أسلحة مع كندا عام 2014 بقيمة 15 مليار دولار كندي لمدة 14 عام

غير أن تجميد المملكة للعلاقات التجارية والإستثمارية مع البلد الأمريكي الشمالي قد ينسف هذه الصفقة

وتتضمن الصفقة توريد كندا للسعودية 928 مدرعة خفيفة وثقيلة، بينها 119 مدرعة مجهزة بمدافع عيار 105 ملم،

و119 ناقلة جند مصفحة مزودة بأسلحة مضادة للدبابات، و119 مركبة مدرعة تحمل مدفع عيار 30 ملم.

وتعد المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر سوق في الشرق الأوسط،

حيث بلغت الصادرات الكندية إلى السعودية العام الماضي قرابة 1.12 مليار دولار.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية إعتبارا من الإثنين القادم.

ولم تتوقف السعودية عند هذه الإجراءات، فلقد قامت المملكة بإيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا

وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم قرابة 17 ألف شخص مع أسرهم إلى دول أخرى.

وتأتي، هذه الإجراءات والقرارات، بعد إتهام السعودية الحكومة الكندية بالتدخل في شؤونها الداخلية

بعدما دعت الأخيرة المملكة لإطلاق سراح نشطاء في حقوق المرأة.