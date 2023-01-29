هذا ماقاله وزير العمل عن إدماج المتعاقدين الحاملين لشهادات جامعية

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، أن المتعاقدين الحاملين لشهادات جامعية ورفضوا التنازل عنها سيتم إدماجهم في رتبة مشرفين تربويين بقطاع التربية بصفة مؤقتة.

كما أضاف وزير العمل خلال زيارته إلى ولاية الأغواط اليوم الأحد، أن الإجراء سيتم العمل به ريثما يتم تعديل القوانين الأساسية الخاصة بقطاع التربية قبل نهاية السنة الجارية. حيث سيعاد تثمين شهاداتهم وإعادة ترتيبهم. وهو إلتزام كان قد أدلى به سابقا تحت قبة البرلمان. علما أنّ آخر أجل للإنتهاء من العملية، حدد نهاية السنة الجارية 2023.

وبخصوص أساتذة التربية البدنية المستفيدين من عقود المساعدة على الإدماج المهني، قال وزير العمل، أنه يجري التنسيق مع مصالح وزارة الشباب والرياضة من أجل تحويلهم وتثبيتهم بقطاع الشباب والرياضة في أقرب الآجال.

أما فيما يخص المستفيدين من عقود المساعدة على الإدماج المهني لدى القطاع الخاص، أكد وزير العمل أن عقودهم ستظل سارية. بالإضافة كذلك إلى إمكانية تحويلها إلى عقود عمل مدعّمة CTA أو دمجهم من طرف المستخدمين الخواص. كما أكد على أن فسخ العقود يخص المتعاقدين المتغيّبين عن أماكن عملهم، طبقا للنصوص القانونية المعمول بها.

يجدر الذكر أن العدد الإجمالي للمدمجين بمناصب عمل دائمة بالقطاع العمومي على مستوى الولاية، وفقا للمرسوم 19-336. يقدّر بأزيد من 10200 مستفيد إلى غاية شهر جانفي الجاري. أي بنسبة 87 بالمائة من المتعاقدين، ولاتزال العملية جارية.

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