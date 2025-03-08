هذا ما أمر به وزير الصناعة بخصوص مصنع “فنوغيل” بأدرار

قام وزير الصناعة، سيفي غريب، برفقة والي الولاية والوفد المرافق له بزيارة مصنع الآجر في “فنوغيل”، الذي يُعد من الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة التي تم تحويلها للمجمعات الصناعية العمومية. تحديدا إلى مجمع “GICA” للاسمنت لإعادة تأهيله ووضعه حيز الخدمة.

وأوضح بيان للوزارة، أنه عقب تلقي الوفد عرضًا شاملاً عن المصنع ووضعية المعدات والظروف التقنية واللوجيستية اللازمة. لبدء الإنتاج، وقف الوزير على أن خط الإنتاج غير مكتمل نظرا لنقص العديد من التجهيزات. وغياب كل المخططات ودلائل التشغيل المتعلقة بها، حيث تكفلت مؤسسة “SME” التابعة لمجمع “GICA” بإعدادها.

كما كلف الوزير المجمع للتنسيق مع مختلف المجمعات الصناعية والمصنعين الوطنيين لتزويد المصنع بالمعدات. وقطع الغيار اللازمة قبل اللجوء للاستيراد.

وأكد غريب على ضرورة مراعاة كافة التفاصيل لضمان عدم حدوث أي مفاجآت قد تعرقل بدء تشغيل المصنع في أقرب الآجال. منوها بالجهود المبذولة من طرف كافة المصالح والجهات المعنية المحلية. في إطار اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لإعادة بعث المصنع.

يشار أن المصنع سيساهم في توفير مئة منصب شغل مباشر لفائدة أبناء المنطقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور