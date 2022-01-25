هذا ما انبثق عن زيارة رئيس الجمهورية إلى مصر

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن زيارته إلى مصر مكنت من إجراء محادثات ثرية ومثمرة. تندرج في سياق التشاور المستمر حول لعلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بالبلدين. ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا الى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المصري، أعرب رئيس الجمهورية، عن سعادته بتواجده على أرض جمهورية مصر العربية. كما جدد الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أكد الطرفان على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التي يتبوأها البلدين. على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية واستراتيجية. في مد جسور التعاون بالعرب في القارة الأسياوية.

وأضاف رئيس الجمهورية “بالتأكيد، فإن الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين، قد أخذ حيزا من المحادثات”.

كما تم التطرق إلى البعد الجيوسياسي الإقليمي الإفريقي والعربي، على وجه الخصوص. والذي سيبقى هدفا متجددا في إستراتيجية التعاون الجزائري-المصري الافريقي، والجزائري المصري العربي.

وشملت المحادثات أيضا، مجمل القضايا المطروحة في المنطقة سواء العربية أو الإفريقية. أو التحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا، والتي خلصت إلى التوافق توافقا تاما في الرؤى ووجهات النظر. وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر. والتي سيتم إحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة للوصول الى التوافق والانطلاق في عمل عربي مشترك بروح جديدة. تقوم على تغليب القواسم الجامعة الموحدة، وعلى ضرورة إدراك مجابهة التحديات ضمن السياق العالمي وما انطوى عليه بأجندات علنية أو خفية.

وعبر رئيس الجمهورية عن أمله في بناء جسور التعاون والتفاهم عربيا وإفريقيا.

وقد إستُقبل صبيحة اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إستقبالا رسميا من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بقصر الإتحادية الرئاسي بالقاهرة

كما تم بقصر الإتحادية عزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين. مع استعراض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية، و التقاط صور تذكارية للرئيسين.