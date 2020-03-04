هذا ما جرى في اللقاء الذي جمع بن قرينة مع رئيس الجمهورية

كشف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، عن أهم المحاور التي تطرق إليها في اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ونشر بن قرينة، اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الحركة نقلت لرئيس الجمهورية العديد من إهتمامات المواطنين وانشغالاتهم.

كما أكدت الحركة خلال اللقاء وجهة نظرها بضرورة إجراء الحوار الواسع والعميق دون إقصاء، إلا من أقصى نفسه، لاسيما في هذه المرحلة الحساسة من أجل تحقيق جبهة وطنية صلبة، أمام التحديات الداخلية والخارجية وحماية الأمن القومي للبلاد ومصالحها الإستراتيجية.

وعبرت حركة البناء الوطني كذلك عن الأولوية الاقتصادية من أجل تأمين مستقبل البلاد، لان الجزائر لا يمكن أن تبقى في التجاذبات السياسية التقليدية أمام الحرج الاقتصادي الحاد.

وبخصوص قضية تعديل الدستور، إعتبرت الحركة أن الجزائر الجديدة تحتاج الى ترسيم دستوري وقانوني، يستوعب التحول الديمقراطي ويضمن الاستقرار والتنمية.